''Sono il nuovo volto di GUESS'': Chiara Ferragni dopo il proscioglimento riparte come testimonial del noto brand, foto

La 38enne annuncia entusiasta su Instagram la nuova collaborazione

Solo pochi giorni fa il proscioglimento nel caso del “pandoro-gate”

“Inizio questo nuovo capitolo con una grande notizia: sono il nuovo volto di GUESS per la campagna primavera 2026”

Chiara Ferragni torna a lavorare con i grandi marchi della moda. L’imprenditrice digitale cremonese è la testimonial della nuova campagna primavera-estate di Guess, la prima dopo la decisione della Procura di Milano che l’ha prosciolta dall’accusa di truffa aggravata legata al Pandoro gate. “La fine di un incubo durato due anni. Ora ricomincio a vivere”, aveva dichiarato l’influencer dopo il proscioglimento.

In una storia pubblicata su Instagram, Ferragni ha espresso gratitudine al brand americano. “Sono profondamente grata a Guess per aver creduto in me durante un periodo così complesso e per avermi dato questa meravigliosa opportunità per ripartire professionalmente”.

Chiara Ferragni, 38 anni, condivide alcune foto della nuova campagna Guess di cui è testimonial

L’influencer ha condiviso anche alcuni scatti della campagna pubblicitaria. In una foto appare di spalle, indossando solo un paio di jeans blu scuro del marchio, mentre in un’altra è sdraiata a pancia in giù, in una posa essenziale e minimale. “Inizio questo nuovo capitolo con una grande notizia: sono il nuovo volto di GUESS per la campagna primavera 2026”, scrive.

In una storia successiva Ferragni pubblica un reel e un’immagine della sua prima collaborazione con Guess nel 2013. A queste si aggiunge una foto insieme a Paul Marciano, cofondatore del brand, che ringrazia anche per “essere diventata un volto del brand come queste icone: Claudia Schiffer, Nicole Smith, Laetitia Casta e Drew Barrymore”.

Chiara riparte con questa campagna dopo il proscioglimento per il caso "pandoro-gate"

Guess, in un comunicato ufficiale, spiega la scelta di Ferragni come testimonial: “Riflette l'impegno costante del brand nel valorizzare donne capaci di definire il proprio percorso con sicurezza, visione e resilienza. Immortalata attraverso l'inconfondibile linguaggio cinematografico dei celebri Morelli Brothers, la campagna prende vita con un'intensità raffinata e un'allure contemporanea”.

Anche Paul Marciano sottolinea il legame con l’influencer. “Fin dall'inizio abbiamo percepito una forte affinità con Chiara: la sua energia, la sua sicurezza, il suo atteggiamento e naturalmente la sua bellezza erano perfettamente in sintonia con Guess. Rappresenta una donna che crede in sé stessa e procede con forza, uno spirito che emerge in modo naturale nella collezione SS26: moderna, versatile e ricca di personalità”.