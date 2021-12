Sophie Codegoni e Alex Basciano, bacio alla luce del sole al GF Vip

Sophie Codegoni e Alex Basciano si regalano un bacio alla luce del sole al GF Vip. Tra i due il bocca a bocca era arrivato pure in magazzino, soli, soletti, con buona pace di Jessica, che ha appena festeggiato i 28 anni al reality. L’intimità crsce a dismisura tra la 20enne ex tronista di Uomini e Donne e l’imprenditore ligure 32enne, ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi ed ex tentatore di Temptation Island.

Sophie e Alex giocano insieme agli altri con la torta ricoperta di panna, poi, entrambi coi volti sporchi della deliziosa crema di latte, si abbracciano e si avvicinano pericolosamente, le loro labbra si sfiorano più volte. Il bacio c’è, ma è appena accennato.

Si lasciano andare, non del tutto però. Chissà se la bionda finalmente aprirà il suo cuore. Gianmaria Antinolfi è solo un ricordo lontano a quanto pare, nonostante sia rimasto nel gioco principalmente per lei. Il napoletano, poi, però, vedendola poco coinvolta e sempre indecisa, ha deciso di chiudere. La Codegoni non ne ha risentito affatto, ora è catturata dal fascino di Alessandro.

Alla ‘sorella’ Jessica aveva detto: “Mi accorgo che alcune cose le voglio evitare. Ti chiedo scusa, spesso non ci faccio caso, magari faccio cose che ti possono infastidire. Adesso eviterò, quindi preferisco evitare di fare cose con lui che allontanarmi da te. Quando non ci sei mi sento solissima. Da oggi prometto che evito proprio. Preferisco te a lui, la tua presenza. Amore ti voglio un bene dell’anima”. Ma evidentemente le sue parole sono già state cancellate: Sophie va oltre.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/12/2021.