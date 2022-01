Sophie Codegoni e Alex Basciano pregano insieme di notte al GF Vip: ecco perché

Sophie Codegoni e Alex Basciano pregano insieme di notte al GF Vip. Il perché i due recitino una preghiera nel lettone è presto spiegato: l’ex tentatore 32enne qualche notte fa, litigando furiosamente con l’ex tronista 20enne, aveva giurato sul figlio di non dormire più insieme a lei. Innamorato pazzo della bionda, pentitosi, ora, cerca di liberarsi dal peccato con la fidanzata.

Alex avrebbe voluto un prete per sciogliere il giuramento fatto con rabbia, Alfonso Signorini, però, gliel’ha negato durante l’ultima puntata del reality show. “Ma ti pare che ora ti posso mandare un prete al GF? Vorrà dire che non dormirai più con Sophie!”, ha detto ironico il conduttore.

Dato che la richiesta non è andata a buon fine, Basciano ha scelto di seguire un’altra via per poter tornare a dormire accanto a Sophie: una settimana di fioretto, senza bere bevande alcoliche o mangiare cibi poco salutari, e una preghiera prima di andare a letto ogni sera, per sette giorni. L’idea è venuta da lui, ma coinvolge anche la Codegoni.

“Lui ha fatto il giuramento. Io non è che devo. Però per solidarietà verso il mio amore faccio anche io questo“, spiega la ragazza alle altre inquiline. Il figlioletto di Alex, Nicolò, avuto nel 2016 dall’ex Clementina Deriu, modella e influencer, coinvolto suo malgrado nello scellerato giuramento, ringrazia a distanza…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/1/2022.