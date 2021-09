Sophie Codegoni al GF Vip: 'Con la chirurgia estetica mi stavo deformando'

Sophie Codegoni, nonostante abbia solo 19 anni, è già ricorsa ai ritocchini, ha fatto anche una mastoplastica additiva per avere un decoltè più florido, ma ora ha fatto un passo indietro. Al GF Vip l’ex tronista di Uomini e Donne confessa: “Con la chirurgia estetica mi stavo deformando”.

La bionda si mette a nudo con Andrea Casalino. Ha rifatto le labbra prendendosi le feroci critiche sia del popolo del web che della famiglia, così ha deciso di dire basta ai filler.

“I miei amici, la mia famiglia, i social. Tutti giudicavano queste labbra. Li ho mai ascoltati? No. Ma io mi stavo rovinando. Rifacevo le labbra e diventavo brutta. Avevo queste labbra, ho iniziato a rifarle e mi stavo deformando. Tutti i miei amici, tutta la mia famiglia, tutti i miei affetti, tutti sui social giudicavano il fatto che io mi stessi rovinando, che avevo le labbra troppo grandi, che avevo le labbra storte. Non li ho mai ascoltati”, spiega.

Sophie ha dovuto arrivarci da sola, guardandosi allo specchio ha finalmente capito che era bella al naturale. “Me l'hanno detto per anni e per anni me ne sono sbattuta. Anzi, più mi dicevano così e più le rifacevo. Finché ho deciso, mi sono guardata allo specchio e ho detto: 'Ma perché?'. Togliamole e vediamo. Però è una cosa, secondo me, che ti deve arrivare da sola”, sottolinea la Codegoni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/9/2021.