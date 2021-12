Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi ci ricascano: a letto insieme, ecco cos’è successo

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi ci ricascano, corsi e ricorsi al GF Vip. I due sembravano essersi irrimediabilmente allontanati. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva ammesso l’attrazione fisica per il napoletano, ma lo aveva sempre aspramente criticato per il suo carattere. “Non mi prende mentalmente”, aveva confessato. Lo aveva apostrofato con parole durissime, dicendogliene di tutti i colori. E invece i due, durante un party, complice qualche drink, si accendono e finiscono a letto insieme tra baci, coccole e intimità.

Scoppia la passione. Sophie e Gianmaria flirtano, ballano e alle 2 di notte decidono di stendersi l’una accanto all’altro nel lettone della Casa. Vorrebbero dormire, ma tutto fanno, meno che chiudere gli occhi.

VIDEO

Sotto le coperte bisbigli, risatine imbarazzate e molto altro: i movimenti sembrerebbero raccontare un avvicinamento pericoloso tra la Codegoni e Antinolfi.

Il popolo del web, che osserva curioso la diretta del reality anche a notte fonda, commenta lapidario: “Quello a bruciarsi sarà lui. A Sophie non gliene frega niente. Ricordiamo le sue parole: ‘Se mi vedrete mai fare qualcosa con Gianmaria è perché sto fingendo'”.

Anche la bionda 19enne capisce subito di aver forse esagerato. Quando Gianmaria si alza per andare a bere in salone, Sophie chiama Lulù Selassiè e le confessa: “Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro”. Ha ceduto agli istinti e, almeno stando alle sue parole, parrebbe essersi già pentita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/12/2021.