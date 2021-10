Sophie Codegoni scarica Gianmaria Antinolfi: 'Non è il mio tipo'

Sophie Codegoni scarica Gianmaria Antinolfi che per lei ha lasciato, senza neppure avere un confronto, la fidanzata Greta Mastroianni. Al GF Vip l’ex tronista 19enne agli altri confessa: "Non è il mio tipo”. Il napoletano capisce tutto, ci sta male, si confida pure con l’ex Soleil Sorgé, che dice non non riconoscerlo più. Poi ha un lungo confronto proprio con la 19enne, che però lo stoppa: “Di te non mi fido, credo tu stia cercando disperatamente una storia qui dentro”.

“Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però mi dispiace averlo illuso. Né esteticamente, né caratterialmente è il mio tipo. E’ stata una cosa partita fra di noi, fra una partita di bigliardo e basta. Sarà monotonia, voglia di affetto o perché è un bel ragazzo, anche se non è il mio tipo, però è nata”, sottolinea la Codegoni a Raffaella Fico e Francesca Cipriani dopo la diretta di venerdì sera. Gianmaria, interrogato da Signorini, non ha fatto mistero della sua attrazione per la bionda.

“La sera prima della puntata scorsa io già glielo avevo detto che c’era tanta differenza - prosegue la ragazza - e se c’è solo una cosa fisica non va a finire in una storia d’amore. Va a finire in altro. E’ nata un’attrazione fisica fra noi perché ha uno sguardo bello ed è un bel ragazzo. Normalmente a me piacciono i ragazzi tatuati ma lui non è proprio il mio tipo però esteticamente mi piace”.

Antinolfi capisce l’antifona e prova ad allontanarsi da Sophie, ma non ci riesce, così dopo un giorno trascorso tra i tormenti chiede di poterle parlare. “Per me sei una persona bellissima, ho una forte attrazione nei tuoi confronti. Ho provato e provo ancora ad evitarti in tutti i modi ma non ci riesco, ti cerco ovunque con gli occhi”, le rivela il 36enne.

La Codegoni, vedendolo molto mutevole nei sentimenti, non gli crede. “Sono stato sempre coerente nella mia vita, qui non lo sono stato. Pensavo di essere una persona perfetta, qui ho capito di non esserlo”, precisa Gianmaria. Sophie però gli sottolinea sembra aver dimenticato Greta da un momento all’altro: “Non puoi resettare tutto. A me piacciono le persone coerenti e sicure. Tu ad oggi non sei questo. Penso che tu abbia l’innamoramento precoce, non ti si riesce a stare dietro. Hai mille casini e a me non interessano queste cose”.

“Di te non mi fido, ho anche iniziato a pensare che tu stia cercando disperatamente una storia qui dentro - aggiunge Sophie - Ti vedo troppo incerto, troppo insicuro, troppo complicato”. Lei ha già avuto una storia d’amore nata davanti alle telecamere a Uomini e Donne ed è finita male. Non vuole ripetere i suoi errori.

“Penso che tu sia una bella persona, penso solo che tu sia troppo confuso e io non ho bisogno di confusione. Se ti fossi mostrato diverso avrei corso il rischio, ma sono prevenuta su di te. Ad oggi sono 100 no e 2 sì”, conclude. Non vuole dargli una possibilità, anche se poi, data l’insistenza di Gianmaria, sembra lasciare aperto un piccolo spiraglio: solo lui potrà convincerla a cambiare idea dimostrandole di essere diverso da come è apparso finora nella Casa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/10/2021.