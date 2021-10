Sophie Codegoni 'cede' a Gianmaria Antinolfi e scoppia la passione sotto le coperte

Qualcosa è cambiato al GF Vip, Sophie Codegoni, dopo tanti no, alla fine capitola con l’ex di Dayane Mello, Belen e Soleil Sorgè. L’ex tronista 19enne ‘cede’ a Gianmaria Antinolfi e scoppia la passione tra i due sotto le coperte. Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 ottobre i due si danno da fare e parte il bacio nel lettone.

L’imprenditore napoletano 36enne non ha mollato e tenendo duro è arrivato alla meta. Per Sophie ha lasciato via tv Greta Mastroianni, la ragazza che stava frequentando prima di entrare al reality. La Codegoni più volte ha ribadito di non essere interessata. Ora cambia idea.

Sophie non ha mai nascosto di provare attrazione per il napoletano, nonostante il feeling, gli ha sempre chiuso la porta in faccia. I due si sono confrontati più volte. “Mi dispiace molto perché si è aperto. Mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere ricevere questi apprezzamenti e sentirsi dire certe cose. Però mi spiace averlo illuso. Né caratterialmente, né esteticamente è il mio tipo. Glielo avevo già detto la sera prima della scorsa puntata, c'è tanta differenza e se c'è solo una cosa fisica non va a finire in una storia d'amore. L'attrazione è nata perché ha uno sguardo ed è un bel ragazzo. A me piacciono i ragazzi tatuati, non è il mio tipo”, aveva detto lei.

I no non dovevano essere così convinti. Sophie alla fine si lascia andare e tra le lenzuola ci sono le coccole e l’intimità. Gianmaria abbraccia la ragazza, le bacia la fronte, il naso prima di arrivare alle labbra. La Codegoni non si sottrae, lo lascia fare…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/10/2021.