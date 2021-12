Sophie Codegoni a letto con Alex Basciano, l'amica Jessica scoppia in lacrime: 'Sapevi che piaceva a me’

Sophie Codegoni è intima a letto con Alex Basciano. L’amica Jessica Selassiè, però, che è interessata all’imprenditore, ex tentatore di Temptation Island, non ci sta. “Sapevi che piaceva a me”, sottolinea alla bionda in lacrime. Al GF Vip arriva l’ennesimo triangolo, che è quasi un quadrilatero, però, dato che il ragazzo ligure ha fatto il cascamorto pure con Soleil Sorgé.

L’ex tronista che al reality ha appena festeggiato i 20 anni finisce sotto le lenzuola insieme ad Alex. I due si erano già parlati nella sauna della Casa. Sophie lo confida a Jessica, dandole una vera ‘mazzata’. “Ieri sera Ale è venuto in sauna da me, mi ha rivelato che in casa intende provarci soltanto con me. Io però l’ho frenato perché penso anche a Gianma e a te Jessy”, spiffera alla principessa 23enne. In realtà Basciano non le ha detto proprio questo, le ha fatto sapere che non è interessato solo a lei, con cui però si frenerà per rispetto di Antinolfi, anche se il napoletano ha chiuso la storia dichiarandosi stanco dei tira e molla.

La Selassiè, l'ascolta, poi, presa dalla rabbia e dallo sconforto, esplode: “Inutile che mi dici ‘mi faccio da parte se ti interessa, l’amicizia prima di tutto’, perché non è così. Perché a parole dici una cosa, ma a fatti fai altro. Direi che è palese, gli sguardi, la sauna, ti mettevi sempre lì mentre lui suonava. Come noi donne percepiamo se un uomo è interessa, lo stesso vale per i maschi e lui l’ha capito. Lo sai dal giorno uno che Alessandro interessa. Se a me piace lui ti fermi adesso? No basta così”.

La Codegoni cerca di rassicurarla: “Tesoro tu non è che sei venuta qui per cercare soltanto l’amore. Poi calcola che hai me, che ti metterò sempre davanti a tutti. Ale non lo vedo per te, perché non ti renderebbe felice. Magari ti serve una persona profonda. Amore tu davvero per me sei una sorella, e lo sarai anche fuori. Ti dico tutto a te, non mi verrebbe mai, e ti giuro su mia madre, di mentirti o di dirti cavolate. Se tu mi dici che ti piace Alessandro mi fermo. Ok che sono incuriosita, ma sto evitando, sia per te, che per Gian e mille motivi”.

Jessica però piange e si sfoga: “Mi sono stufata di essere felice per gli altri. Credo sia naturale che mi piaccia passare del tempo con una persona che mi interessa. Non devo basare questo percorso sull’amore? Sono venuta qua a posta. Cioè anche, io questo percorso lo baso anche sull’amore, fuori non ho trovato nessuno e speravo qui dentro. Poi di 10 uomini 8 erano sposati, se ti pare normale. Io mi sento sola, dopo l’ora di pranzo spariscono tutti e non so con chi stare. Per Miri è arrivato Biagio, Lulù è con Manuel, tu con Ale adesso e io non so cosa fare spesso. Nessuno mi vuole, nessuno mi tocca. Non ho mai incontrato uno che ho dovuto rifiutare io”.

La principessa è devastata, Sophie cerca di tranquillizzarla: “Tranquilla io ho detto ad Ale che per me ora non ci può essere nulla perché penso anche a te e a Gianmaria. Poi non è vero che passo tutto il tempo con lui e che abbiamo flirtato. Amore abbiamo soltanto giocato a biliardo. Non ho intenzione di fare altro adesso, per me tu vieni prima di tutto”.

Poco dopo, però, la 19enne racconta tutto a Basciano, facendo un doppio gioco: “Jessy è venuta da me a dirmi che sono stron*a perché in realtà mi piaci tu anche se dico di no. Mi ha proprio detto ‘sai che piace anche a me, quindi se ti piace devi dirmelo’. Io le ho detto che ci può essere un interesse a livello fisico e forse mentale. Poi anche caratterialmente mi piaci”.

Non finisce qui. I due dormono nello stesso letto: se ne stanno sotto le coperte tra scambi affettuosi, carezze, grattini e coccole. Il bacio non arriva, ma poco ci manca. Con buona pace della principessa, che Sophie chiama addirittura "sorella"…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/12/2021.