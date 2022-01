Alex Basciano chiede a Sophie Codegoni di fidanzarsi con lui: notte di passione al GF Vip

Sophie Codegoni sorride felice nella Casa del GF Vip, improvvisamente riceve la proposta di fidanzamento di Alex Basciano, che la lascia a bocca aperta, emozionata e imbarazzata. L’ex tronista di Uomini e Donne 20enne regala un bacio all’ex tentatore 31enne che le ha chiesto di fidanzarsi con lui, non gli dà una risposta precisa, ma poi tra i due arriva la notte di passione: sotto le coperte movimenti ambigui fanno pensare male, la regia però stacca, censurando le immagini.

Alex fa una sorpresa a Sophie con la complicità di Giucas Casella e Manuel Bortuzzo. Il paragnosta richiama l’attenzione degli inquilini del reality, intorno al tavolo a fine cena. Il nuotatore 22enne suona romantico il pianoforte. Alex si inginocchia e stringe le mano della Codegoni. “Non sono una persona di tante parole ma volevo chiederti di fidanzarti con me”, dice alla bionda.

Sophie è senza parole, gli altri applaudono calorosamente. Sorridendo, la ragazza regala un bacio al suo spasimante, ma senza dire né sì né no.

Dopo la proposta di fidanzamento Alex e Sophie non si separano un istante, i bocca a bocca sono molteplici. I due poi vanno in camera, nel lettone. Mentre tutti dormono la temperatura sale e la coppia sembrerebbe travolta dal sentimento. Peccato che la regia, giudicando le immagini troppo ‘hot’, stacchi: il popolo del web deluso rimarca la cosa su Twitter, non approva la censura.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/1/2022.