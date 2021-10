La sorella di Anna Tatangelo rivela: 'L'ho vista piangere disperata quando si è lasciata con Gigi'

La sorella di Anna Tatangelo, Silvia, parla per la prima volta della fine dell’amore tra la cantante e Gigi D’Alessio. “L’ho vista piangere disperata quando si è lasciata con lui l’ultima volta”, rivela a DiPiù.

Silvia confessa quanto la delusione per una storia durata più di undici anni abbia segnato la mora 34enne ora legata a Livio Cori. “Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi. Ricordo che Anna mi chiamò la sera al telefono e mi disse: ‘Le cose non vanno più come prima'. Perché si sono lasciati? Do la colpa al lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro”, svela.

VIDEO

“Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l'ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l'ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra”, aggiunge, raccontando il dolore di Anna, che dall’artista partenopeo ha avuto Andrea, 11 anni.

La sorella di Anna continua a sentire Gigi, gli ha persino telefonato quando ha appreso della sua nuova paternità: Denise Esposito, avvocatessa napoletana 28enne, aspetta un bebè da lui. “Ci sentiamo spesso. Gli ho mandato un messaggio di auguri per il bambino che aspetta dalla nuova compagna e lui mi ha risposto con un cuore”. Su Livio Cori, nuovo fidanzato di Anna, dice: “E’ un bel ragazzo, tranquillo, simpatico e napoletano. Mia sorella sogna il matrimonio e un altro figlio”.

Silvia confida quel che Anna Tatangelo non ha mai mostrato apertamente: il dolore per l’addio con D’Alessio. In tv la cantante di Sora ha spiegato di aver appreso della nuova cicogna di Gigi dai giornali, facendo intendere di non esserci rimasta bene. Sul social, proprio dopo le sue dichiarazioni, arriva la storia di Denise Esposito che scrive: “Non curatevi solo del corpo. Che poi siete brutti dentro”. Secondo molti queste parole sarebbero dirette proprio ad Anna e nasconderebbero dell’altro, ma sono solo supposizioni al momento.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/10/2021.