La sorella incinta di Stefano De Martino spiazzata dagli amici: la sorpresa la sbalordisce

Per i 29 anni, che compie oggi, 8 giugno, arriva per un regalo totalmente inaspettato…

La sorpresa la sbalordisce. Adelaide De Martino rimane a bocca aperta, letteralmente spiazzata dagli amici. La sorella incinta di Stefano De Martino proprio non se l’aspettava. Il compagno Diego Di Domenico, organizzatore di eventi con la sua agenzia, futuro papà del maschietto che lei porta in grembo, l’ha spiazzata con un regalo pazzesco: un super party per i 29 anni, che compie oggi, 8 giugno.

Adelaide arriva al Tefra Club di Torre Annunziata, dove vive, bendata. Nel locale rigorosamente all’aperto, mentre Diego le fa strada, tenendole la mano, ci sono un mare di persone ad attenderla. Location favolosa e un allestimento da sogno per una festa spettacolare.

Stefano e Belen non ci sono. C’è il fratello più piccolo, Davide De Martino, 18 anni, pugile in erba. Adelaide, con indosso un completo estremamente chic color crema, con la gonna che mette in mostra il pancino della gravidanza, finalmente vede. Di Domenico le toglie la benda che le copriva gli occhi: tutti gli ospiti applaudono. “Sorpresa!”, gridano all’unisono.

La festa è grandiosa e ci sono quattro torte più i cup cake per brindare a mezzanotte

Ady bacia l'uomo da cui avrà un maschietto che si chiamerà Mattia

Fiori, cuscini, cup cake: tutto è dedicato ad Ady. Si balla e si canta con musica rigorosamente live: ci sono Andrea Sannino ed Ermino Sinni a intrattenere gli invitati e la festeggiata, due artisti molto conosciuti anche per le loro partecipazioni a popolari show in tv.

A conclusione della serata arrivano pure i fuochi d'artificio

Il momento di spegnere le candeline, dopo la mezzanotte, è assai suggestivo e ‘in grande’. Adelaide ha davanti a sé un mare di torte, non una sola. Baci e abbracci con l’uomo capace di donarle un sogno: una serata indimenticabile. Poi arrivano persino spettacolari fuochi d’artificio, a concludere un super party da mille e una notte.