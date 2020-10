La sorella lesbica tradisce la fidanzata e resta incinta: la reazione di Elodie

Elodie è allibita. Non ha parole: la sorella lesbica tradisce la fidanzata e resta incinta. La sua reazione è tutta da ridere. La cantante cade vittima de Le Iene che la fanno rimanere assolutamente spiazzata con il loro diabolico scherzo con la complicità di Fey, della fidanzata Marta e del padre adottivo delle due Andrea.

Elodie, a Roma per girare un video, va a trovare la sorella Fey a casa, lì trova un suo amico, un ragazzo bellissimo con un corpo scolpito. Per l’artista la situazione è alquanto strana: non è uno di quelli che frequenta abitualmente la sorella, ormai da molto legata a Marta. Rimane interdetta, quando Fey accompagna questo ‘fantomatico amico’ fino al portone, parlottando a bassa voce con lui. Prova a indagare, ma la sorella la rassicura: “Non ti preoccupare: è solo un amico”.

VIDEO

La sera dopo Elodie si dà appuntamento con Fey nel locale del papà adottivo delle due. La sorella minore dell’ex volto di Amici si fa trovare lì appartata con questo ragazzo in auto. Andrea saluta la cantante, poi le sottolinea che Fey è fuori con l’amico, dice di voler controllare cosa stiano facendo senza farsi vedere, quando torna confessa a Elodie: “Stanno a pomicia’”.

Elodie chiama la sorella, aspetta che lei sia dentro il locale e inizia il confronto. “Ma che caz*o combini? Lo becco a casa tua col petto nudo. O avete scopa*o o qualcos’altro, perché se no non si fa la doccia”, le sottolinea la cantante. Fey nega. “Vedi che sei una caz*ara”, replica la fidanzata di Marracash. Alla fine Fey ammette e chiede di mantenere il segreto con la fidanzata.

Elodie fa la saggia e le sottolinea quanto il suo comportamento sia discutibile, da vera “stron*a”. La serata finisce così. Il giorno dopo, però, Marta chiama la cantante, chiedendole il motivo per cui Fey è così strana ultimamente. La Di Patrizi non sa cosa risponderle, le raccomanda di stare tranquilla, lei sta per andare da Fey a cena e ci parlerà.

Una volta nell’appartamento della sorella, cerca di capire il motivo del suo cambiamento. Prova a farle comprendere che questo ragazzo è uno che vuole solo apparire. La fidanzata della ragazza chiama, la telefonata è breve. Quando riattacca Fey confessa a Elodie: “E’ successo un imprevisto: sono incinta”. Elodie sta per sentirsi male, poi si riprende. “Ma di quanto sei incinta? Ammazza! Ma quanto sei fertile? Non so che dire…Boh”, controbatte.

Arriva il bel ragazzo palestrato. Elodie è confusa, non riesce a fare un discorso con senso compiuto. Il modello le dice: “Non c’è problema, tanto si è lasciata con la ragazza”. L'artista, capendo che la sorella gli ha mentito, si arrabbia. “Devi prenderti le tue responsabilità: fai la donna”, le dice a muso duro. Fey promette che parlerà con Marta. Ma non c’è tempo: la fidanzata suona al campanello. La faccenda si complica.

Il ragazzo si nasconde in bagno, Elodie vuole far uscire Marta, lei capisce che c’è qualcosa che non va e così scopre tutto. Elodie confessa tutto: il tradimento della sorella. Cristiano, il ragazzo, le dice che Fey è incinta. Marta si scaglia contro la cantante e la sua ragazza, piange.

Elodie cerca di consolarla: “Mi dispiace”. Ma arriva un altro colpo di scena. Il telefono del modello squilla: “E’ il mio fidanzato”. La cantante non ci capisce più nulla, poco dopo suona nuovamente il campanello: è Nicolò De Devitiis che svela lo scherzo. Elodie versa lacrime sollevata e dice: “Voi siete delle mer*e! Siete dei matti”. Alla fine, però, si asciuga il viso e si riprende.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/10/2020.