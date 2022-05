La sorella di Stefano De Martino, Adelaide, si è rifatta il seno: prima e dopo

Adelaide De Martino, la sorella minore di Stefano De Martino, ha deciso di sottoporsi a un intervento di mastoplastica additiva: il suo decoltè così com’era non le piaceva, così ha scelto di intervenire con un’operazione da un chirurgo plastico e si è rifatta il seno. La 27enne lo conferma a una follower nei commenti al post pubblicato in cui ringrazia la madre per esserle stata accanto in questo periodo in cui era debilitata fisicamente.

Adelaide, snella e tonica, probabilmente desiderava avere un seno un po’ più prosperoso. Le foto del ‘prima’ e 'dopo’ condivise sul suo profilo Instagram testimoniano il risultato finale dell’intervento.

"Solo tu potevi sopportarmi e supportami in questi mesi - scrive Adelaide - Sei stata le mie mani e le mie braccia. Grazie perché sei sempre dalla mia parte. Ti amo". Il messaggio è accompagnato da un selfie della ragazza con Maria Rosaria Scassillo e alcuni video di queste settimane di riabilitazione senologica. La mamma si è presa molta cura della figlia, l’ha persino imboccata al momento del pranzo e della cena e le ha spalmato accuratamente la crema sul viso quando è stato necessario.

Dopo una mastoplastica è possibile che per un breve periodo la paziente possa avere difficoltà a muovere le braccia, questo accade a causa dei processi riparativi cicatriziali nella zona ascellare. Adelaide ha dovuto soffrire un po’, ma ora sta benone.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/5/2022.