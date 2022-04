La sorella della stilista Elisabetta Franchi a Uomini e Donne

Catia Franchi, sorella maggiore della stilista Elisabetta Franchi, 54 anni, dal 15 aprile è diventato uno dei volti più chiacchierati di Uomini e Donne. Dama del Trono Over nel dating show di Maria De Filippi, cerca marito. Ha accettato il corteggiamento di Biagio Di Maro, ex di Gemma Galgani.

Peperina con sempre la risposta pronta, Catia non svela la sua età. E’ mamma di due ragazzi, Milos e Naomi Michelini, quest’ultima assistente della zia nella maison. La donna è molto affezionata ai nipoti Ginevra e Leone, figli di Elisabetta. Collabora nell’azienda della sorella, adesso, però, in televisione cerca l’anima gemella.

Appassionata di sport, in particolare di mountain bike, Catia a Uomini e Donne le ‘canta’ a Biagio, dopo un appuntamento finito male. “Ho accettato il corteggiamento di Biagio, però non può essere il mio uomo. Siamo diversi. Ci siamo sentiti telefonicamente una settimana. Parlavamo delle mozzarelle. Mi sarei aspettata che fossi venuto su per portarmene una. E’ una sciocchezza. Io, sinceramente, ti avrei portato una scatola di mozzarella per come sono fatta io”, sottolinea.

La Franchi poi racconta: “Ci sono uscita giovedì sera. Mi ha invitata in hotel a fare l’aperitivo e la cena in hotel. Non è che voglio fare la stragnocca, ma non puoi invitarmi nel ristorante di un hotel dove ci sono tre mummie. Non era un ristorante vivo, dove c’era della gente. Il giorno dopo, mi hai promesso di andare a mangiare il sushi. Ho pensato ‘ben venga’. Dove mi hai portato? Mi hai portato in una pizzeria d’asporto, non c’erano neanche le forchette. Tu cambi idea perché non vuoi spendere, è diverso! Mi hai portato a mangiare la pizza dall’altra parte della strada dell’hotel! Se esco con un uomo non vado in una pizzeria da asporto. Io sono molto umile e chi mi conosce lo sa benissimo”.

Scritto da: la Redazione il 29/4/2022.