Gaia assolutamente certa: "La masturbazione è più coinvolgente di leggere un libro"

La 24enne sul social promuove l’autoerotismo

Gaia Zorzi, sorella minore di Tommaso Zorzi, sul suo profilo Instagram promuove l’autoerotismo. La 24enne, laureata in Studi Europei nella prestigiosa Università di Maastricht, in Olanda, Master presso l'Università dell’ONU, pubblicizza un vibratore di un noto brand di presevativi. “Così ci si ritaglia mezz’ora di relax al giorno”, sottolinea come un’esperta imbonitrice di folle.

La sorella di Tommaso Zorzi pubblicizza un vibratore: ''Con questo ci si ritaglia mezz'ora di relax al giorno''

Gaia mostra il sex toy e dice: “Abbiamo parlato più volte di com’è vivere da soli, ma sapete un’altra cosa che si fa da soli? La masturbazione. Prima che cliccate via dal video per imbarazzo o perché pensate sia cringe, vorrei che capiste che questo è semplicemente un altro modo per ritagliarsi mezzoretta per se stessi durante la giornata”.

Ironica, divertente e dissacrante come il fratello, Gaia si fa vedere mentre legge un libro e aggiunge: “Che poi, se ci pensate: qual è la differenza tra leggere un libro e masturbarsi? Sono entrambe cose che fai da sola, con l’aiuto di qualcun altro possibilmente, per staccare dal mondo esterno. Sinceramente…? Masturbarsi è più coinvolgente di leggere un libro”.

Anche farsi una maschera di bellezza è rilassante: "Certo, non vibra e non la puoi usare in otto modalità diverse"

La Zorzi non ha ancora finito. Si mostra con una beauty mask sul volto e continua: “C’è anche chi pensa che dopo una lunga giornata al lavoro, il modo perfetto per rilassarsi sia farsi una maschera di bellezza. Certo, non vibra e non la puoi usare in otto modalità diverse, però è un modo come gli altri per prendersi del tempo per sé”.

La 24enne promuove l'autoerotismo

La ragazza poi conclude: “Ma sapete qual è il bello di questo marchio: loro sanno benissimo che non tutti hanno 15 minuti da dedicarsi ogni giorno, infatti in giornate come queste, dove sei di fretta e devi buttarti in doccia, prodotti come questo sono waterproof. Significa che anche quando vai di fretta, c’è sempre un momento che puoi ritagliarti…”.