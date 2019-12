Le sorelle Mega dichiarano guerra alle sorelle Rodriguez: 'La nostra è una nuova generazione'

Taylor presenta Giada a “CR4 - La Repubblica delle Donne”. Le sorelle Mega sono ospiti di Piero Chiambretti su Rete 4. Venticinque anni una, quasi ventitré l’altra (li compirà il prossimo 19 dicembre) parlano del loro lavoro da influencer e non solo. Le due dichiarano apertamente guerra alle sorelle Rodriguez. Non vogliono essere paragonate a loro.

Le sorelle Mega non vogliono essere associate ad altre, men che mai alle sorelle Rodriguez. Belen e Cecilia per loro due sono già troppo ‘agée’. Taylor Mega lo dice apertamente a Chiambretti, che gli ricorda il paragone.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, quando il conduttore dello show gli ricorda le sorelle Rodriguez, prontamente replica categorica: “Io le stimo molto ma siamo nel 2019. Io sono nata nel 1993, non dico che sono vecchie però la mia è una nuova generazione…”. Un modo gentile per far sapere che Belen e Cecilia sono già troppo grandi rispetto a lei e a Giada.

Le sorelle Mega si ritengono uniche e speciali. Elisia, questo il vero nome di Taylor, e Giada Todesco, lo dicono chiaramente. Entrambe impegnate con il lavoro sui social, sono legatissime. In tv non aggiungono altro su Belen e Ceci, ma forse è bene ricordare che non troppo tempo fa la minore delle due, Giada, nelle sue IG Stories, commentando alcuni dei bikini della collezione delle argentine, Me Fui, aveva esclamato: “Che belli questi bikini, sembrano quelli che ho disegnato la scorsa stagione”. La sua stilettata era stata puntuale e precisa…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/12/2019.