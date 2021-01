La sorpresa di Alessandra Amoroso a Emma per l'uscita del loro singolo: guarda

Emma e Alessandra Amoroso, come vere ‘best friend’, aspettano insieme a casa a Roma l’uscita del loro singolo, dalla mezzanotte e un minuto del 15 gennaio in radio e in digitale. Le due salentine sono inseparabili e insieme, affini, si divertono moltissimo. Ale ha preparato una sorpresa alla bionda 36enne, ma la Marrone la scopre e la 34enne si arrabbia, delusa…

La Amoroso ha messo nel forno una crostata preparata con le sue manine: sopra c’è il titolo della loro canzone, “Pezzo di cuore”, dal 29 gennaio anche in 45 giri. L’ha fatta per Emma, come racconta nelle sue storie. Avrebbe voluto che la Marrone vedesse il dolce solo una volta a tavola, ma la cantante capisce tutto molto prima.

VIDEO

Niente però potrebbe rovinare il loro idillio. Sono estremamente felici per la prima collaborazione, che promette di avere un seguito e attendono lo scoccare dell’ora X per darsi alla pazza gioia e brindare.

“Speriamo di essere portavoci di questa condivisione femminile - ha detto Alessandra intevistata sul brano e il duetto con Emma - Io credo che le donne insieme abbiano una potenza molto grande. Noi ci siamo volute bene sin da subito. Forse fa più gola vedere due che si tirano i capelli. Tra noi questa cosa non c'è mai stata, ci siamo piaciute subito, forse perché legate dalla terra, dai principi".

"Non credo alla solidarietà femminile - ha chiarito Emma - sono poche le donne che preferiscono condividere. Tante vogliono un ruolo da prima donna. Dipende da quanto uno è risolto dentro. Che tu sia una donna o un uomo, che tu sia un artista o faccia altro, puoi collaborare se sei davvero risolto e sai chi sei".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/1/2021.