Cristina Marino è la protagonista di una sexy sorpresa per Luca Argentero in tv. A Canzone Segreta, il nuovo show di Serena Rossi su Rai Uno, la bionda attrice, modella e imprenditrice, compagna dell’attore 42enne e mamma di Nina Speranza, venuta alla luce lo scorso 20 maggio, danza sulle note del loro brano ‘galeotto’, “Ocean Drive”.

“E’ la canzone galeotta, l’abbiamo ascoltata la prima sera che ci siamo incontrati sotto una palma, perché io e lui ci siamo conosciuti ai Caraibi, eravamo in un Chiringuito e hanno messo questa canzone”, spiega la bionda nella clip registrata in onda poco prima della sua sexy sorpresa.

Argentero seduto in poltrona guarda il palco. Prima arriva Stefano Fresi che gli canta “Sexy Tango”, di Fabio Concato, il brano che i due hanno dedicato alla figlia quando è nata. Luca applaude entusiasta, non sa che non è ancora finita lì per lui. Subito dopo esce Cristina attorniata da ballerine e danza sulle note di “Ocean Drive”.

La 29enne è brava e conturbante, bella da impazzire, si muove con eleganza e tantissima sensualità. Luca Argentero la guarda emozionato, applaude, alla fine lancia anche un urlo e corre ad abbracciare la compagna con cui sta organizzando le nozze.

Feeling, complicità e passione: tutto questo traspare dalla coppia, unita più che mai. “I sospetti che ho avuto questa settimana si sono rivelati fondati, giorni di bugie, ho capito perché: lei tra l’altro è una pessima bugiarda”, sottolinea l’attore con il sorriso. Serena Rossi replica: “E’ stato difficilissimo, voi siete sempre insieme e avete una bambina piccola…”. Luca ammette di essere geloso. “Mi sembra legittimo”, precisa, facendo riferimento all’avvenenza di Cristina.

La Marino si è persino tatuata il titolo della canzone a suo tempo, tanto è importante per lei. Lo ha fatto a Miami, i due stavano girando insieme un film, “Vacanze ai Caraibi”.

“Luca è luce: la felicità, la serenità, l’amore, infatti Nina è una bambina felice anche perché ha un papà così. Il difetto è che è permalosissimo, fastidiosissimo, non gli puoi dire niente. Lui si chiude e per giorni dentro cova e, anche se gli chiedi scusa, rimane infastidito”, confida poco dopo la Marino alla Rossi.

“Ho un problema con i modi, forse perché sono torinese, la forma per me è importante. Se una cosa non viene detta nei modi giusti… Lei è piuttosto irruenta, impetuosa e spesso ci troviamo così…”, si giustifica Argentero. Ma anche le scintille contribuiscono a rendere più unico il loro amore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/3/2021.