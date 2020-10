Colpo di scena prima della diretta del GF Vip, sospetto Covid tra i nuovi ingressi

Colpo di scena prima della diretta del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha aperto la serata con un annuncio inaspettato. Cambio di programma per i nuovi ingressi previsti nella casa di Cinecittà. Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi non entreranno. Ecco perchè...

''Poco prima della diretta abbiamo saputo di un sospetto caso di positività al Covid-19 per uno dei tre VIP in procinto di entrare nella Casa questa sera. Aspettando gli approfondimenti medici, vi confermiamo che stasera non ci sarà alcun nuovo ingresso''. Il conduttore non ha rivelato chi dei tre ha avuto sintomi, dovremo aspettare l'esito dei tamponi. Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi dovevano portare scompiglio tra i concorrenti in casa, soprattutto la Roma. Selvaggia doveva tentare il bel Pierpaolo Petrelli e mettersi in competizione con Elisabetta Gregoraci. Nonostante tutte le precauzioni messe in atto dalla produzione del reality, uno dei tre concorrenti che doveva entrare ha avuto sintomi sospetti.

Per la sicurezza di tutto il programma il Grande Fratello ha deciso di rimandare gli ingressi.

Scritto da: La Redazione il 26/10/2020.