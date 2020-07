Sossio Aruta e Ursula Bennardo in festa per il battesimo della figlia Bianca

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono felici: celebrano il battesimo della figlia Bianca, nata l’11 ottobre 2019 e che ora ha quasi 9 mesi. I due lo avevano annunciato: finito il lockdown avrebbero fatto di tutto per organizzare la festa e così è stato. E’ un giorno unico e speciale, il party è fantastico.

“Auguri vita mia, io e la mamma siamo due gentori fortunati ad avere una principessina come te”, scrive Sossio sul social, condividendo con i fan alcune immagini del battesimo di Bianca, incantevole con il suo vestitino tutto rosa in tulle, creato per l’occasione da L’angolo creativo di Luisa, che realizza vestiti sartoriali.

“Finalmente è arrivato il giorno che tanto aspettavamo amore mio - gli fa eco Ursula - Il tuo battesimo: sei la mia stella”.

Alla festa di battesimo presenti i tre figli della Bennardo, nati dal suo precedente matrimonio: Michele, Alessandro e Simone Attolino. Anche Sossio era già papà prima di Bianca: è stato sposato con Rossella Neri, da cui sono nati Daniel Ciro e Diego.

Ricevimento organizzato nei minimi particolari, tanti invitati e un amico speciale. Per il battesimo di Bianca è arrivato in Puglia anche Riccardo Guarnieri, pure lui volto storico del Trono Over di Uomini e Donne. Assente, invece, Ida Platano, con cui sembra stia vivendo l’ennesima crisi sentimentale.

Dopo il party, arriva il meritato relax al bed & breakfast Villa Lina: Ursula e Sossio si lasciano andare e fanno un bel bagno in piscina. La figlioletta, intanto dorme: è stata una giornata molto impegnativa per lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/7/2020.