Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sposano. Il matrimonio tra la coppia nata a Uomini e Donne arriverà nell’anno che verrà, il 2020.

Le nozze erano in programma, ora lo sportivo 48enne a Nuovo Tv confessa che i preparativi sono già in corso affinché i fiori d’arancio siano perfetti. “Sono certo che il 2020 sarà l’anno giusto per il matrimonio. Io e Ursula lo stiamo pianificando”, rivela Sossio Aruta. L’ex di Uomini e Donne e Temptation Island Vip poi aggiunge: “La data non c’è ancora, ma è nei nostri programmi futuri convolare a nozze”.

Dopo la nascita di Bianca, venuta alla luce l’11 ottobre scorso, Sossio e la compagna 37enne corrono verso l’altare, ma con già le fedi all’anulare. Il calciatore, che sta per lanciare con la Bennardo un’azienda di abbigliamento per bambini e sogna la prossima Isola dei Famosi, ha regalato alla compagna, subito dopo il parto, due fedi con inciso sopra il nome della figlia.

“Le indossiamo già, è un rituale della mia Napoli. E’ un regalo per la fatica della donna che mi ha reso papà”, ha spiegato al settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/11/2019.