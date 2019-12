Sossio Aruta e Ursula Bennardo presentano la figlia Bianca in tv. La coppia torna con la bimba nata l’11 ottobre scorso a Uomini e Donne. Maria De Filippi è felice nel vedere la piccola, davvero un incanto.

Il pubblico applaude, i presenti si commuovono. Sossio Aruta e Ursula Bennardo presentano la figlia Bianca in tv e tutti sono partecipi della loro felicità. Il 48enne e la 37enne raccontano tanti aneddoti sulla nuova vita a tre. “Questa bambina è frutto di questo programma. Maria, questa è stata l’ultima cartuccia e l’ho sparata bene!”, dice lo sportivo, replicando a chi spesso gli chiede de quel che accade nel dating show sia pura finzione.

Sossio nel descrivere Ursula madre dice: “In questo momento è la mamma che deve fare tutto. Devo dire che all’epoca non mi ero sbagliato perché dissi che solo lei poteva diventare la mamma di mio figlio. Si vede che è esperta perché non è il primo ma il quarto. La osservo tantissimo e io non esisto più… Ormai esiste solo lei”. Parla della bambina. Maria sorride e gli dice: “Ma dai!”. Ursula però replica: “E’ vero. Si lamenta davvero”.

I figli di entrambi, quelli nati dalle relazioni precedenti, i due di Aruta e i tre della Bennardo, hanno accolto con gioia l’arrivo di Bianca. “Tutta questa situazione – aggiunge Ursula – ha addolcito i nostri animi… litighiamo meno…”.

Sossio è tornato in buoni rapporti con l’ex e ha trovato lavoro in un supermercato. Al momento non vuole operarsi alla spalla perché sarebbe troppo lungo il periodo di riposo e lui vuole tornare a giocare a calcio. La loro vita è più serena grazie alla figlioletta.

“Maria, volevo ringraziare il tuo staff perché si è chiuso un cerchio. Ci sono molti che stavano con noi a Temptation… Per me sicuramente è nostra figlia ma è anche figlia tua e di tutto il tuo staff”, dice Aruta.

“Due anni fa non immaginavo tutto ciò - scrive su Instagram Ursula - Uomini e Donne mi ha regalato l'amore e te, amore di mamma. Due anni pieni di emozioni, ma oggi in studio un amore dolcissimi nell'aria. Grazie alla redazione e alla produzione, ma soprattutto alla grande Maria, per tutto quello che hanno fatto per noi. Siete nel nostro cuore ed in quello della nostra piccola Bianca che come avete visto non lasciava la mano della grande Zia Maria”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/12/2019.