Speranza dopo il tradimento a Temptation Island torna con Alberto: si sposano, la proposta di lui

Speranza dopo il tradimento a Temptation Island di Alberto e il successivo addio, torna con lui: i due si sposano. La romantica proposta di matrimonio di Maritato sorprende la Capasso che alla fine cede. A sei mesi dalla conclusione del reality, arriva un colpo di scena inaspettato.

Alberto fa le cose in grande. Organizza un finto shooting di gruppo con gli altri componenti di Temptation e così attira Speranza, ignara di tutto. Quando arrivano sul luogo ‘incriminato’, la Capasso trova un’enorme scritta luminosa con su scritto: “Sposami”.

Il napoletano si inginocchia, come fosse il principe azzurro, e le regala l’anello, davanti agli occhi sognanti dei concorrenti delle ultime due edizioni Annamaria Laino, Anna Ascione, Nadia Chahar, Sofia Nesci e Francesca Merra, tutti, prima di andare, sottoposti a tampone rapido, così da non violare le regole anti Covid e stare in sicurezza.

Speranza dice di sì. I due sul social raccontano tutto. Lei fa vedere l’anello. A chi la critica, replica: “Ho seguito il mio cuore, al cuor non si comanda”. Nonostante abbia visto Alberto nella braccia di Nunzia e un mese dopo le registrazioni di Temptation Island abbia scoperto che Maritato continuava a contattare la tentatrice, lo ha perdonato.

Si sposano. “Ora vi abbracceremo sempre insieme”, dicono a chi si congratula con loro. Ma arrivano pure le critiche feroci. Sono molti quelli che pensano sia tutto sbagliato: non credono che Alberto sia cambiato. Sono anzi convinti che sia sempre lo stesso e con lui accanto Speranza non sarà mai davvero felice e appagata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/1/2021.