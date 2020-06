Stash parla per la prima volta della fidanzata incinta: 'Ci siamo conosciuti solo un anno fa'. Ma ora...

Stash, all’anagrafe Antonio Biancospino, leader dei The Kolors e professore di Amici, è al settimo cielo. A Chi confessa tutta l’emozione del diventare padre e parla per la prima volta della fidanzata incinta, Giulia Belmonte, 24 anni. L’artista 32enne è pazzo di lei. “Ci siamo conosciuti solo un anno fa”, rivela.

“Io ho sempre desiderato diventare padre. Ma, tra paure e angosce, non ho mai avuto nemmeno il coraggio di dirlo. Oggi invece sono felicissimo”, svela Stash. Quando gli si domanda chi sia Giulia, con il sorriso stampato sul volto dice: “Una ragazza stupenda che sarà la madre di mio figlio. Ci siamo conosciuti un anno fa e poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido. Oggi viviamo a Milano e siamo pronti ad allargare la famiglia. Giulia è entrata nel quarto mese. In autunno, intorno a novembre, diventeremo genitori. Che altro aggiungere... siamo felici, ma lo dico a bassa voce”.

Finora aveva mantenuto il legame con la Belmonte lontano dai riflettori. Non si sapeva nulla del loro amore. La gravidanza svelata prima in tv da Maria De Filippi ad Amici Speciali e poi sul social dalla coppia ha fatto letteralmente esplodere il gossip. Stash con lei accanto è felice, ma frena se si parla di matrimonio. “Al momento le nozze non sono previste, priorità alla vita che sta arrivando”, sottolinea.

La loro estate 2020 sarà tranquilla: “Fuori c’è un clima di incertezza totale. Aspettiamo. Ci sarà tempo per divertirci. Ci divideremo tra casa dei genitori di Giulia, che ho già conosciuto, e casa mia. Vacanze in relax per il benessere di Giulia. Io faccio un passo indietro, lei viene prima di tutto insieme con il bimbo”.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini avrebbe voluto intervistare Stash insieme alla sua fidanzata, quando glielo si fa notare, l’artista spiega: “Insieme abbiamo scelto di non unire Stash con la spettacolarizzazione di una gravidanza, quella di Antonio e Giulia. Lei sa rispettare le mie scelte, il mio silenzio, soprattutto la nostra voglia di privacy. Le farei davvero leggere i messaggi dei miei amici più stretti che credevano fosse uno scherzo. Invece è tutto vero. Ma la musica e i The Kolors sono una parte della mia vita, Giulia e mio figlio appartengono a un qualcosa che forse non saprei nemmeno descrivere a parole”.

