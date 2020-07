Tragedia in un lago del sud della California: l’attrice Naya Rivera, star dello show tv ‘Glee’, uno dei più famosi e popolari dell’ultimo decennio, è scomparsa. O meglio, quasi certamente è morta per annegamento. Nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio il figlio di 4 anni Josey è stato infatti trovato da solo a bordo di una barca in mezzo al lago Piru. Un altro equipaggio ha avvistato il piccolo e si è fermato a prestargli soccorso. Lui dormiva, ignaro che probabilmente sua madre aveva appena perso la vita.

Le autorità della contea di Ventura hanno infatti rivelato, stando a quanto racconta TMZ, che il piccolo ha detto loro che sua madre era andata a fare un bagno, ma non è mai riemersa dall’acqua. Sono così immediatamente partite diverse squadre di ricerca, sia per via aerea che ovviamente subacquea. In serata però l’operazione è stata interrotta a causa del buio, ma riprenderà al più presto.

Il giubbetto di salvataggio di Naya era a bordo dell’imbarcazione, mentre la sua borsa nell’auto parcheggiata all’interno della società che affitta barche. Josey, nato dalla relazione tra la Rivera e l’ex marito Ryan Dorsey, è ora stato affidato alle cure di altri familiari. Purtroppo le speranze di trovare la 33enne viva sono davvero poche: con ogni probabilità è annegata a pochi metri dal suo piccolo, forse trascinata a fondo dalle acque del lago o forse per un malore.

