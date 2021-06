Stash, il battesimo fashion e lussuoso della figlia Grace: abiti griffati e location da sogno

Stash è elegantissimo insieme alla compagna Giulia Belmonte: il battesimo della figlia Grace, nata lo scorso 3 dicembre, in Costiera è fashion e lussuoso. La coppia e pure la bimba indossano abiti firmati Dolce & Gabbana. Il rito è stato celebrato sabato 5 giugno nel Duomo di Ravello, la location da sogno, la Costiera, è la cornice perfetta per un giorno speciale.

Il frontman di The Kolors 31enne rivela tutto del battesimo di Grace sul social, dove con i fan condivide alcune foto e video anche nelle sue IG Stories. “Non esiste uno sguardo più sincero del tuo… un amore più sincero del tuo… un sorriso più sincero del tuo… Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita. La mia famiglia! Auguri piccola Grace… sei così piccola, ma al contempo così immensa!”, scrive.

Poi aggiunge: “Grazie alla famigliaDolce & Gabbana per quello che ha fatto per noi in un momento così importante. Grazie a Simone Furlan (lo stylist, ndr) per la sua incredibile disponibilità. Grazie a Don Angelo che ci ha accolti nel duomo di Ravello per celebrare il battesimo della nostra Grace con la sua pura genuinità. Love you guys!”.

“5 giugno 2021. Il Battesimo di Grace. Ho provato ad immaginare più volte questo momento e non mi sarei mai aspettata che sarebbe stato così bello. La mia famiglia, il mio posto sicuro, il mio cuore, non potrei desiderare altro”, gli fa eco Giulia.

E’ tutto perfetto. Stash per il battesimo ha scelto un completo spezzato, blu e bianco, rifinito con motivi decorativi. Abito in pizzo rosa e aderente per la Belmonte e la mitica Sicily, borsa desideratissima e altrettanto costosa, tra le mani. Meraviglioso l’abito della piccolina, sempre in pizzo e firmato dagli stilisti siciliani, come pure le scarpe.

Per i tre, dopo una cerimonia intima solo con i famigliari più stretti, un pranzo in un ristorante con vista sul mare e una torta da mille e una notte.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/6/2021.