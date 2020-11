Stash, dedica dolcissima alla figlia: gravidanza agli sgoccioli per Giulia Belmonte

Stash fa una dedica dolcissima alla figlia che sta per nascere. La gravidanza della sua compagna, Giulia Belmonte, è ormai agli sgoccioli. Il cantante di The Kolors, ex professore di Amici, dedica parole belle alla bambina: sarà padre per la prima volta e prova emozioni fortissime.

La giornalista e modella 24enne sul social fa vedere il pancione: è radiosa, meravigliosa. Stash le bacia il ventre rigonfio e alla piccola che a breve terrà tra le braccia scrive: “Ormai ci siamo quasi... stai per arrivare! E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa... Eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita! Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te…. Ci riuscirò! Ti aspettiamo!”.

Manca davvero pochissimo al parto, la bimba si muove dentro il pancione della mamma che l’attende con trepidazione. Lei e l’artista napoletano 32enne si sono conosciuti circa un anno e mezzo fa.

Antonio Fiordispino, questo il vero nome di Stash all’anagrafe, lo scorso giugno a Chi sulla fidanzata aveva rivelato: “Una ragazza stupenda che sarà la madre di mio figlio. Ci siamo conosciuti un anno fa e poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido. Oggi viviamo a Milano e siamo pronti ad allargare la famiglia. Giulia è entrata nel quarto mese. In autunno, intorno a novembre, diventeremo genitori. Che altro aggiungere... siamo felici, ma lo dico a bassa voce”. In questo periodo la coppia è a Pescara, dove è nata la ragazza e dove c’è la sua famiglia: è molto probabile che vogliano far nascere lì la figlia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/11/2020.