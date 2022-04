Stash di nuovo papà: la compagna è incinta a poco più di un anno dalla nascita della primogenita

Stash non contiene la sua emozione nell’annuncio in cui rivela che Giulia Belmonte, la sua compagna 27enne, è incinta. E’ passato solo poco più di un anno dalla nascita della primogenita, Grace, venuta al mondo il 3 dicembre 2020, ma la cicogna è tornata in volo. Il leader 34enne dei The Kolors, tra i giudici del Serale di Amici sarà di nuovo papà.

Il cantante napoletano pubblica una foto in bianco e nero in cui, tra le corde della sua chitarra, c’è un’immagine dell’ecografia appena fatta dalla giornalista a cui è legato dal 2019 e con la quale convive a Milano.

“E poi arrivi tu…a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… E non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”, scrive.

Stash, Antonio Fiordispino all’anagrafe, con Giulia ha trovato la sua stabilità sentimentale. Lei, capelli scuri, e fisico mozzafiato, è abruzzese doc. Nata ad Atri il 13 agosto1995, nel 2013 ha partecipato a Miss Italia come Miss Abruzzo ed è arrivata fino alla finale. Ora collabora con alcuni canali tv e si occupa di sport e non solo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2022.