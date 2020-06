Stash sta per diventare padre. Il cantante aspetta il suo primo figlio a 32 anni. L’annuncio è stato dato da Maria De Filippi durante l’ultima puntata di ‘Amici Speciali’ andata in onda nella serata di venerdì 5 giugno. “Voglio farti un regalo…”, ha esordito la conduttrice chiedendo ad Antonio Fiordispino, questo il vero nome dell’artista originario di Caserta, di andare al centro del palco, dove gli ha donato una catenina. Poi sul videowall appare un’ecografia. Lui si emozione e Maria annuncia: “Questo video me l’ha mandato un giorno. Stash diventa papà”. Parte un applauso in studio. “Tutto questo è assurdo, nel senso positivo. Perché la vita nel momento più strano mi ha fatto il regalo più bello in assoluto”, spiega il leader dei ‘The Kolors’.

Poco dopo appare sul social un post con lo stesso video dell’ecografia. Accanto all’immagine condivisa da Stash sul suo profilo Instagram queste parole: “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato... come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita... Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto”.

“Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”, ha aggiunto il cantante, famoso anche per il suo look anni ’80. Subito in molti si sono chiesti chi sia la madre del bambino. A quanto pare si tratta di Giulia Belmonte, un’influencer che vive a Pescara. E che poco dopo ha condiviso nelle sue Instagram Stories il video in cui si sente battere il cuoricino del nascituro.

Scritto da: la Redazione il 6/6/2020.