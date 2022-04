Stash papà bis: 'Spero che sia un'altra femmina perché...'

Stash è felice e lo sottolinea più e più volte a Verissimo: la seconda gravidanza della compagna Giulia Belmonte, lo ha reso euforico. A distanza di meno di due anni dalla nascita della piccola Grace il cantante dei The Kolors e giudice del Serale di Amici sarà papà bis. “E’ un miracolo”, dice. E aggiunge: “Spero che sia un’altra femmina”. Poi spiega il perché.

Antonio Fiordispino, in arte Stash, ha avuto la sua prima figlia dalla compagna 27enne il 3 dicembre 2020. “E’ bellissimo. Essere genitori ci sta aprendo gli orizzonti a nuove emozioni, ci sentiamo veramente miracolati. Da quando ho saputo che Grace sarebbe stata una bambina, già da quell’istante si è instaurato qualcosa di magico tra me e lei. Quindi vorrei fosse un'altra femmina sia per il rapporto speciale che si instaura tra papà e figlia, ma anche per Grace, visto che avranno meno di due anni di differenza”, sottolinea.

Al momento aspetta con ansia la nascita del bebè, di cui non conosce ancora il sesso, non alle nozze con Giulia. “Non siamo così convinti di voler settare dei traguardi. Nella maniera più naturale e non programmando niente arriverà, quando e se arriverà il momento”, precisa l’artista napoletano 34enne.

Entusiasta della sua famiglia, spera di non fermarsi con i bambini. Stash confida: “Mi immagino papà di tanti figli. Vorrei più figli possibile, se Dio dovesse darci questa fortuna, sarei felice. I figli sono una festa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/4/2022.