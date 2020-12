Stash papà, Giulia Belmonte ha partorito: ecco come si chiama la figlia

Stash è finalmente papà, Giulia Belmonte ha partorito. Oggi, 3 dicembre, è nata la prima figlia del cantante e della della giornalista e modella 24enne: l’artista napoletano annuncia l’arrivo della cicogna e svela anche come si chiama la piccola.

Stash e la fidanzata hanno scelto di chiamare la loro prima figlia Grace. Antonio Fiordispino, questo il vero nome del 32enne, condivide con i follower sul social una foto che lo ritrae accanto a Giulia, sfinita ma felice dopo il parto. “E’ appena nata Grace... e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora... Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento”, scrive.

Poi una dedica alla mamma, la ragazza che gli ha fatto perdere la testa e con cui ha fortemente voluto una famiglia: “Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!”.

Stash vive ore di gioia immensa, sta provando sensazioni indimenticabili: l’arrivo della figlia lo proietta tre metri sopra il cielo. “E’ nata Grace… Ed è la cosa più bella del mondo”, sottolinea ancora nelle sue IG Stories. Il frontman della popolare band vincitrice di Amici è euforico.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/12/2020.