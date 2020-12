Stash, prima foto con la figlia appena nata: guarda

Stash condivide con i fan la prima foto che lo ritrae tenero con la figlia appena venuta al mondo. Il cantante 32enne a torso nudo tiene amorevolmente appoggiata sul suo petto la piccola Grace, nata lo scorso 3 dicembre. “Spero di essere sempre la tua certezza... come sei tu per me”, scrive. Lo scatto riceve in brevissimo tempo più di 200mila ‘like’.

E’ felicissimo. Anche la compagna, Giulia Belmonte, mamma della bimba, è al colmo della gioia: la giornalista e modella 24enne si sente grata per la sua famiglia e il calore che l’ha travolta in questi giorni. L’arrivo della cicogna, tanto attesa, è stato meraviglioso.

Antonio Fiordispino, questo il vero nome del napoletano, sente di camminare tre metri sopra il cielo, nonostante il momento drammatico per la pandemia. “Tutto è cambiato, tutto ha un centro diverso. Forse è una fortuna nella fortuna quella di avere Grace in questo momento, perché ci distrae anche da quello che sta accadendo fuori. Io sono stato contento di vivere insieme a lei tutto questo. Nella sfortuna di non lavorare quest'estate, ho avuto la fortuna di vivermi la gravidanza”, ha spiegato in tv, a Verissimo.

Al momento lui e Giulia vogliono viversi ardentemente insieme alla loro bambina, essere genitori attenti e presenti, ma senza sposarsi. “Non mi piace l'idea di contrattualizzare un sentimento. Per molti può essere un'affermazione negativa, ma quello che è accaduto con nostra figlia, ovvero la natura che ci ha detto che eravamo fatti l'uno per l'altra, è il modo in cui voglio vivere il mio amore con Giulia”, ha sottolineato l’ex giudice di Amici.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/12/2020.