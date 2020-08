Stash Fiodispino, la dolcissima foto mentre bacia il pancione della fidanzata Giulia Belmonte

Dolcissima estate per Stash Fiordispino, il leader dei The Kolors che presto diventerà papà. Il cantante campano ha pubblicato uno scatto dolcissimo: ''Le femmine mie''.

Stash è a Positano con la fidanzata Giulia Belmonte, incinta di loro figlia, e si fa ritrarre mentre bacia il pancione, per condividere lo scatto con i suoi follower su Instagram. Da quando hanno annunciato la gravidanza sul palco di Amici di Maria De Filippi, i due futuri genitori hanno condiviso alcuni momenti molto intimi e affettuosi in attesa del parto. Prima, il video dell'ecografia in cui si può sentire il battito del cuore del bebè, poi la serenata al pancione.

Il 32enne è in un brodo di giuggiole e ha annunciato con immensa gioia che diventerà papà di una femminuccia. Anche la fidanzata di Stash ha pubblicato uno scatto romantico sul suo profilo social. Abruzzese classe 1995, la Belmonte si è laureata in Scienze della Comunicazione per approdare poi alla televisione. E' stata una concorrente di Miss Italia e oggi è giornalista pubblicista e volto di una trasmissione sportiva...

Scritto da: La Redazione il 14/8/2020.