Stash Fiordispino rivela che il bebè che avrà con la fidanzata Giulia Belmonte sarà...

Stash Fiordispino sarà presto papà e rivela che il bebè in arrivo sarà una femminuccia. La sua compagna Giulia Belmonte è incinta e il cantante dei The Kolors con un video su Instagram ha annunciato che la sua vita si tingerà di rosa.

Prende la chitarra e sulle note di 'And I Love Her' dei Beatles, Stash commuove i followers e alla fine del video dice ''è femmina''. Dopo aver rivelato la futura paternità in diretta su canale 5 sul palco di Amici di Maria De Filippi, il cantante si gode l'estate con la bella Giulia e la loro dolcissima attesa. La fidanzata di Stash mantiene il riserbo sul suo profilo social, abruzzese classe 1995, la Belmonte si è laureata in Scienze della Comunicazione per approdare poi alla televisione. E' stata una concorrente di Miss Italia e oggi è giornalista pubblicista e volto di una trasmissione sportiva.

Al frontman dei The Kolors è legata da circa un anno. Nel 2020 la coppia avrà una bambina, sicuramente una fonte di ispirazione per il cantante napoletano...

Scritto da: La Redazione il 23/7/2020.