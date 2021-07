Durante una recentissima intervista Stefania Orlando ha affermato di aver rifiutato la proposta di fare l’opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver partecipato come concorrente all’ultima edizione del reality, ha spiegato, si è voluta prendere una pausa dal format e ha dovuto dire di ‘no’ alla proposta di Alfonso Signorini. Le sue parole devono aver fatto alzare il sopracciglio del conduttore e direttore di ‘Chi’, visto che ora, via social, è arrivata una smentita.

Stefania non ha mai voltato le spalle all’amico, a cui deve molto, e le cose sono andate diversamente. Su Twitter la bionda romana 54enne ha scritto: “Non ho rifiutato la proposta, semplicemente, per svariati motivi, non è andata a buon fine! Io ad Alfonso Signorini devo moltissimo e non finirò mai di ringraziarlo”.

E’ così intervenuto lo stesso Signorini: “Devo dire grazie a Stefania Orlando che ricostruisce la verità dei fatti. Con il desiderio di entrambi di tornare prima o poi a lavorare insieme”. Ristabilita la “verità”, pace fatta.

Nel frattempo sembra ormai certo l’arrivo di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e di Adriana Volpe al posto di Pupo e Antonella Elia nel ruolo di “spalle” di Alfonso nello studio romano dello show, che dovrebbe iniziare nella seconda metà di settembre e durare circa tre mesi, con possibilità di allungarsi in caso di buoni ascolti.

Scritto da: la Redazione il 2/7/2021.