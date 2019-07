Stefania Orlando a 52 anni vuole un figlio. Il primo luglio scorso ha sposato Simone Gianlorenzi, 42 anni, sulla spiaggia di Maccarese, a pochi passi da Roma, dopo ben 11 anni di convivenza, davanti a più di 200 invitati, tra cui moltissimi vip. Adesso sogna di diventare mamma, nonostate non sia più una ragazzina.

Splendida, sempre in forma, sorridente, Stefania Orlando dopo le nozze a 52 anni desidera un figlio. Lo confessa a Chi. La bionda dice: “Negli anni ho raccontato più volte di non aver mai avuto l’istinto materno. Ho parlato dei miei amici a quattro zampe e dell’amore incondizionato che ho riversato su di loro, ma nel giorno delle nozze, mentre mia nipote Greta portava le nostre fedi, ho provato una strana sensazione. Come se tutto a un tratto si fosse svegliato un istinto che, onestamente, non ho mai avuto, e la cosa ancor più strana è che, dalla sera delle nostre nozze, non ho mai smesso di pensarci”.

Stefania Orlando ha comunicato la sua voglia di avere un figlio, subito dopo il matrimonio, al marito: “Ne ho parlato subito con Simone che ha accolto la notizia con felicità. Ora non so cosa accadrà e nemmeno cosa madre natura deciderà per noi, ma sento che forse è arrivato il momento”.

Nonostante i 52 anni compiuti, Stefania Orlando spera che la gravidanza arrivi. Quando le si fa notare che forse potrebbe essere troppo tardi, sottolinea piena di entusiasmo: “Non è mai troppo tardi per sognare e per essere felici. La vita, del resto, è così imprevedibile…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/7/2019.