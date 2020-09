Stefania Orlando e Franceska Pepe, lite furibonda al GF Vip: la showgirl fuori di sé

Stefania Orlando e Franceska Pepe sono protagoniste di una lite furibonda al GF Vip. La modella 28enne, dopo Tommaso Zorzi, fa esplodere pure la showgirl. La bionda le urla: “Sei una capra!”. Per calmarla devono intervenire gli altri nella Casa: la tensione è altissima.

Stefania Orlando va fuori di testa. Franceska desidera mangiare le uova nonostante sia stato cucinato altro, quando gli altri le rispondono che si deve adattare, ribatte: ”Non ho niente da mangiare, per vivere bisogna mangiare. Mi sono allenata e non volevo i carboidrati". Zorzi le fa notare che tutti hanno mangiato le stesse cose sue, ma la Pepe continua: "Ieri sera non ho mangiato”. La Orlando non rimane in silenzio e spiega: "Sapete perché? Perché altrimenti il vino non le dava alla testa, me lo ha detto lei. Basta, lasciatela stare, lei vuole questo, provocare per fare la vittima”.

VIDEO

Lo screzio va avanti. La Pepe attacca: “Dite a me che spreco il cibo, ma oggi ho buttato un kiwi marcio che Stefania si era portata in camera. L'ho trovato mentre pulivo la camera, poi se vi piace stare nello sporco...". Stefania esplode: “Non permetterti di dire che spreco il cibo. Il kiwi era maturo, non marcio e non ti permettere di toccare le mie cose! Ma guarda se mi devo sentire dire a 50 anni che rubo il cibo! Lo hai buttato nella spazzatura senza dirmi niente, ma come ti permetti?". Recupera il kiwi e lo ha mostra ai coinquilini: “E' bugiarda! Mi accusa di sprecare il cibo e invece questo kiwi è semplicemente maturo. Lo vedete?!”. Franceska è inarrestabile: "Se non è marcio, mangialo qui davanti a noi”.

"Lo mangio quando pare a me, come te mangi quando vuoi! Sei bugiarda, bugiarda! Fly down come hai detto ad altri, fly down. Stai calma e porta rispetto. Questo kiwi non è marcio. Come dice il tuo ex fidanzato (Vittorio Sgarbi, ndr): capra, capra, capra. Era in camera? E allora?!”, grida infuriata la Orlando. La Pepe rimane calma e risponde: "Stai facendo una brutta figura”. Stefania urla:"No, l'hai fatta tu!”.

Matilde Brandi è costretta a intervenire e a portare via l’amica in lacrime. Patrizia De Blanck intanto commenta: “Mai vista una persona del genere. E’ imperturbabile. Non avete capito che fa sbroccare solo voi! Lei se ne frega”. Rimane serafica, un “muro di gomma” e gli altri ne pagano le conseguenze…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/9/2020.