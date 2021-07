Stefania Orlando diventa 'mamma'? 'Avviamo le pratiche di affido per un...'

Stefania Orlando non ha figli e finora non ha mai desiderato averne. A 54 anni ora potrebbe diventare ‘mamma’. La showgirl al settimanale Oggi confessa: “Con mio marito abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia”.

La bionda è tornata alla ribalta con la partecipazione all’ultima edizione del GF Vip. Il reality le ha regalato grande popolarità e l’ha fatta apprezzare tantissimo dal pubblico, che l’ha amata e continua ad adorarla definendola addirittura ‘Queen’. La Orlando nella Casa di Cinecittà ha scoperto molto di sé: “Nel lungo periodo che ho vissuto chiusa nella Casa, ho scoperto io stessa lati di me che non conoscevo. Mi sono riscoperta più forte senza l’interferenza dei fattori esterni. Mi sono messa veramente a nudo”.

L’esperienza le ha lasciato tantissimo: “Il bisogno di prendermi cura degli altri. Di rappresentare un punto di riferimento, soprattutto per persone più giovani di me. Per la prima volta nella vita ho sentito un forte istinto materno, un impulso totalmente nuovo”. Stefania ha così maturato un’importante decisione insieme al suo Simone Gianlorenzi, 45 anni, sposato due anni fa, l'1 luglio 2019: “Abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia. Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a qualcuno che ne ha davvero bisogno. Ecco, questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che presto la nostra famiglia possa allargarsi”.

Intanto c’è la tv. Stefania ha rifiutato il ruolo di opinionista al GF Vip: “Sì, confermo. E ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa per quasi sei mesi, serve una pausa”. Ha invece accettato di partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show e ne è felice. “Per me la Rai è come una seconda casa, una famiglia acquisita. Ho iniziato a lavorarci nel 1997, ci sono praticamente cresciuta. Mi sento protetta. Inoltre, è un privilegio poter lavorare con grandi professionisti come Carlo Conti. Con lui ci si sente al sicuro”, sottolinea raggiante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/7/2021.