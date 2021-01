Stefania Orlando nel panico al GF Vip: vuole uscire dalla Casa, Zorzi la ferma

Stefania Orlando va nel panico al GF Vip. Dopo la diretta del reality, ferita dalle parole pronunciate a Live - Non è la D’Urso dall’ex marito Roncato e dal post al vetriolo della figliastra del comico, Elettra Giulia Gorietti, emotivamente scossa, vuole uscire dalla Casa. Tutti provano a bloccarla. Zorzi la ferma: “Se esci tu me ne vado anche io”. Poi l'influencer 25enne nella notte si sente malissimo, forse la tensione accumulata e lo stress...

E’ caos. Stefania soffre. Roncato in tv ha fatto intendere che il matrimonio con la bionda sia finito perché lei aveva un altro. Il 73enne ha parlato in maniera sprezzante della 54enne, che invece ha sempre affermato di avere avuto un ottimo rapporto con lui. Signorini le fa vedere tutto, la Orlando replica con calma e assoluta signorilità.

“E’ vero che io sono andata via di casa perché, dopo essere diventati come un padre e una figlia, avevamo deciso di lasciarci. Avevo anche incontrato un’altra persona che non è stata la causa della fine del nostro matrimonio. Tra noi era già finita, non avevamo nessun tipo di rapporto che andasse oltre il rispetto e l’affetto e a me non bastava più. A lui sarebbe bastato. Ne abbiamo parlato e il fatto stesso che per anni siamo rimasti ottimi amici dimostra che tra di noi non ci sono mai stati rancori. Non ho mai detto qua dentro che la moglie è gelosa. Un giorno ho incontrato Andrea nei camerini di via Teulada e lui mi ha detto che lei era gelosa del fatto che io lo chiamassi amore e mi ha detto che la compagna è 'un po’ tedesca'", spiega.

Stefania risponde anche al post che Giulia Elettra Gorietti, figlia dell'attuale moglie dell'attore Nicole Moscariello, le aveva scritto tempo fa, prima che iniziasse il GF Vip. “Amo mia madre e sono stanca di vedere questi articoli di una sfigata che di lavoro fa solo interviste tirando sempre in ballo Andrea e mia madre. Cara Stefania trovati un altro lavoro e parla di quel povero uomo che hai sposato e hai accanto da non so quanti anni”, aveva sottolineato la ragazza.

“Alla figlia della moglie di Andrea avevo anche risposto in privato su Instagram e sono stata anche pesantemente insultata. Le avevo risposto anche carinamente e lei mi ha insultata. Le volte in cui ho parlato di Andrea l’ho fatto in maniera molto carina. Non mi sono mai permessa di entrare nella loro storia. Non ho nulla contro Andrea, anche mio marito è rimasto basito da questo comportamento. Io e Andrea siamo sempre stati ottimi amici, abbiamo fatto le vacanze insieme. Non accetto che si dica che io sono l’ex moglie scomoda”, sottolinea la Orlando.

Poco dopo in salone con gli altri Stefania Orlando cede alla tensione e piange: c’è rimasta molto male. Gli altri inquilini la consolano e le dicono che si è dimostrata una vera signora nell’affrontare la questione. Il suo malumore però cresce di ora in ora e così arriva la crisi di panico e la voglia di andare via.

La Orlando improvvisamente si dirige verso la porta rossa, tutti provano a fermarla. Lei non sente ragioni: “Lasciatemi, me ne voglio andare, voglio uscire di qui, voglio tornare a casa mia!”. E’ Tommaso, a cui si sente molto vicina, a sbarrarle la strada. “Amore se esci vengo con te!”. Stefania inizialmente sembra infischiarsene. “Ok, allora andiamo insieme”, dice. Poi, piano piano, si calma.

Tommy le chiede di andare in giardino a bere un calice di vino con lui: desidera che l’amica smaltisca l’adrenalina accumulata e torni a ragionare con freddezza. Stefania alla fine acconsente: i due si parlano. Insieme ballano e si baciano con grande affetto. Tommy è riuscito a convincerla a rimanere, senza farsi influenzare dai gossip e dai chiacchiericci all’esterno. “Amore noi stasera ripartiamo più forti che mai”, le dice. La crisi sembra rientrata, anche se il povero Zorzi, evidentemente per la conferma che il reality si allungherà fino quasi a fine febbraio e pure per le bizze di Stefy e tutto il polverone, poco dopo crolla: si sente male e dà di stomaco varie volte, anche lui ormai allo stremo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/1/2021.