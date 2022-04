Stefano Accorsi e Bianca Vitali regalano una giornata di divertimento sfrenato al figlio Lorenzo. Per celebrare il compleanno del bambino, che ieri, 21 aprile, ha compiuto 5 anni, portano il piccolo a Gardaland. L’attore 51enne e la moglie 31enne sono felici di far festa così. Sul social scrivono: “Oggi questo piccolino in mezzo compie 5 anni. La mamma e il papà sono pazzi di te. Auguri Lorenzo amore mio!”.

Accorsi, recentemente impegnato nello spettacolo teatrale “Azul”, insieme a Bianca e al bimbo ha voluto provare la nuovissima attrazione del parco di divertimenti, Jumanji The The Adventure, prima ed unica al mondo ispirata alla popolare serie cinematografica di Sony Pictures Entertainment, inaugurata da pochissimo. Poi adrenalina e sorrisi nell’area Fantasy Kingdom,.

Stefano e la Vitali hanno pure provato anche le attrazioni più sfrenate del parco come Oblivion e Raptor. Le ore sono trascorse in fretta, la gioia di Lorenzo è stata grandissima.

Stefano Accorsi dal 1998 al 2003 è stato legato all'attrice Giovanna Mezzogiorno. Dal 2003 al 2013 ha avuto una lunga storia d’amore con la modella e attrice francese Laetitia Casta, dalla quale ha avuto il primogenito, Orlando, 15 anni, Athena 12 anni. Dal 2013 è legato alla Vitali, figlia del giornalista toscano Aldo Vitali, con la quale si è sposato il 24 novembre 2015. La coppia ha due figli: Lorenzo, il festeggiato, e Alberto, nato il 28 agosto 2020.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/4/2022.