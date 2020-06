Stefano Accorsi papà per la quarta volta: Bianca Vitali è di nuovo incinta

Stefano Accorsi sarà papà per la quarta volta: Bianca Vitali è di nuovo incinta. L’attore ha annunciato la seconda gravidanza della moglie sul social, postando uno scatto in cui le sue mani e quelle dei suoi tre figli sono posate sul pancione della sua compagna di vita. “Aspettando tutti insieme”, scrive l’affascinante 49enne per accompagnare la tenera immagine.

Stefano Accorsi e Bianca Vitali sono già genitori di Lorenzo, venuto al mondo il 21 aprile 2017. L’artista ha altri due figli, Orlando, 13 anni, e Athena, 10, nati dalla precedente relazione con la modella e attrice francese Laetitia Casta.

La famiglia si allarga. Bianca Vitali, classe 1991, figlia di una delle più importanti firme del giornalismo italiano, Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, di venti anni più giovane dell’attore, regalerà il quarto bebè ad Accorsi. I due hanno cominciato a frequentarsi dal 2013, quando si sono conosciuti sul set di “1992”. Da quel momento in poi sono stati inseparabili, in barba alle critiche dovute alla differenza d’età.

La coppia si è sposata nel 2015, appena due anni dopo il loro primo incontro. I due, riservatissimi, proteggono la propria privacy al massimo, per la nuova gravidanza della moglie, però, Stefano ha ceduto: la gioia per la cicogna in volo è stata incontenibile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2020.