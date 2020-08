Il conto alla rovescia sta per giungere al termine. Ancora un po’ di attesa e Stefano Accorsi diventerà nuovamente papà. L’attore è in attesa di un altro figlio dalla moglie Bianca Vitali. Si tratta del quarto, il secondo insieme alla 29enne. Pubblicando uno scatto in cui appare al parco, seduto su una panchina con Bianca al suo fianco e il pancione che si intravede sotto ai suoi vestiti, il 49enne ha scritto su Instagram: “Attesa dolce”.

Stefano e Bianca hanno già un figlio, Lorenzo, nato nel 2017. Il bel bolognese, che tra poco compirà il mezzo secolo di vita, ha anche altri due pargoli, frutto dell’amore con l’ex Laetitia Casta, ovvero Orlando, che ormai ha 13 anni, e Athena, che ne ha 10. La coppia è sposata dal 2015. Lei è la figlia del direttore di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, Aldo Vitali. L’annuncio della nuova cicogna in arrivo era stato dato via social lo scorso giugno.

Scritto da: la Redazione il 27/8/2020.