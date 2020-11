Stefano Bettarini ha pronunciato una bestemmia nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’? Stavolta non sembrano esserci molti dubbi. L’ex calciatore, oggi 48enne, stava chiacchierando insieme ad alcuni coinquilini nell’appartamento più spiato d’Italia. Era seduto accanto ad Enock e stava mangiando delle patatine. Ad un certo punto, commentando l’uscita di qualcuno dalla Casa, ha aggiunto: “Porca...”. Subito dopo è sembrato realizzare quanto appena accaduto (e le possibili conseguenze). E’ caduto il silenzio, e il gelo.

Bettarini, ex marito di Simona Ventura, con cui ha avuto due figli, Niccolò e Giacomo, è entrato a far parte del cast del reality solamente venerdì scorso. Subito si è fatto distinguere per un litigio al vetriolo in diretta con Dayane Mello, con cui aveva avuto un brevissimo flirt durante l’esperienza come inviato all’Isola dei Famosi (lei era tra i naufraghi di quell’edizione).

Durante quest’edizione è già stato eliminato un concorrente a causa di una bestemmia pronunciata davanti alle telecamere. Si tratta di Denis Dosio. Solo qualche giorno fa lo stesso Paolo Brosio, che si professa molto credente, è apparso pronunciare qualcosa di molto simile ad una bestemmia. Non è stato eliminato e per questo qualcuno, a partire dallo stesso Dosio, ha protestato pubblicamente. Ora con quella che sembra essere una bestemmia pronunciata in maniera piuttosto chiara, Bettarini sarà espulso durante la puntata di domani, lunedì 9 novembre?

Scritto da: la Redazione il 8/11/2020.