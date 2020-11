Stefano Bettarini contro il GF Vip: 'Usato come pedina per alzare lo share'

Stefano Bettarini, dopo la squalifica, tuona contro il GF Vip. Espulso dopo soli tre giorni trascorsi nella Casa per un’espressione ritenuta blasfema, considerata quindi una bestemmia, l’ex calciatore non nasconde la sua rabbia. Prima era parso accomodante e comprensivo: ad Alfonso Signorini in studio aveva mostrato il suo rammarico per le parole pronunciate e si era scusato. Ora cambia registro e in un post sul social sottolinea: “Usato come pedina per alzare lo share”.

Non ci sta. Stefano Bettarini dice la sua sulla squalifica: “Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani. Espulso per una 'parolaccia'. Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai”.

L’ex marito di Simona Ventura si difende: passare per la persona che non è non gli piace affatto. “‘Mados*a’ l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che é, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile”, chiarisce ancora.

E sottolinea: “Più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione. Trovo perciò sproporzionata la ‘sanzione’ e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro”. Infine il 48enne si scaglia contro il GF Vip definitivamente: si sente “la pedina di un gioco al rialzo...dello share”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/11/2020.