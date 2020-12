Stefano Bettarini contro Signorini: 'Da quando mi ha 'bollato' non lavoro più in tv'

Stefano Bettarini si scaglia ancora contro il GF Vip e contro Alfonso Signorini. E’ stato squalificato dal reality il 9 novembre scorso dopo solo 72 ore trascorse nella Casa: la sua ‘colpa’ una presunta bestemmia, un intercalare toscano per il quale è stato punito duramente. Subito dopo il fattaccio, in studio, si è scusato con il conduttore e il pubblico per quel che era accaduto, adesso, a mente fredda, sulle pagine di Oggi accusa: “Da quando Signorini mi ha ‘bollato’ non sono stato più chiamato in tv”.

L’ex calciatore 48enne è molto arrabbiato e molto deluso. “Signorini mi ha convinto che avevo fatto qualcosa di terribile, ha ingigantito una mia affermazione stonata, un’esclamazione impulsiva, trasformandola davanti al pubblico in qualcosa di imperdonabile”, sottolinea Bettarini. Una volta uscito però si è reso conto, anche dai messaggi ricevuti, che le sue parole non erano poi così gravi: “Ho usato un intercalare toscano, magari sgradevole, ma non una bestemmia, non c’era alcuna intenzione di offendere da parte mia”.

VIDEO

Per Stefano Bettarini finora sono stati usati due pesi e due misure al GF Vip: "Abbiamo tutti sentito espressioni davvero gravi contro le donne che sono sono state sanzionate solo con una nota di biasimo. La mia squalifica stona parecchio con le tante parolacce sentite. Stona con i sorrisi di Signorini quando a una concorrente è stata rivolta un’agghiacciante frase a sfondo sessuale da parte di un ospite. Stona con tutte le volte che si è parlato allegramente di ‘scopa*e’. E fa a pugni pure con le risate del conduttore quando Dayane Mello ha detto che il flirt con me ‘è stata una semplice scopa*a’. Se lo avesse detto un uomo?”.

Punta il dito contro Alfonso e gli autori: “Non siamo stati trattati tutti allo stesso modo e che c’è un falso moralismo. Signorini poi con le sue parole mi ha messo addosso un marchio infamante che mi danneggia. Qualcuno fa anche notare che è sospetta la mia eliminazione in tempi record”.

Lo sportivo crede sia colpa delle sue ex nella Casa: “Perché hanno chiesto proprio a me di entrare nella Casa? A cosa servivo nei loro progetti? Perché mi hanno subito fatto incontrare Dayane? Perché hanno insistito affinché io firmassi un contratto senza l’intermediazione del mio manager? Ci sono vari punti da chiarire. So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa”.

Poi amaro Bettarini fa sapere che da quando è stato buttato fuori dal GF Vip non lavora più in tv: “Come se non bastasse, da quando Signorini mi ha 'bollato' non sono stato più chiamato a fare il commentatore sportivo. E ci tengo molto a quel lavoro”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/12/2020.