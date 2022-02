Stefano Bettarini e Nicoletta Larini innamorati più che mai alle Maldive

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono sempre felici insieme. I due, coppia collaudatissima da oltre quattro anni, hanno celebrato il loro amore con una romanticissima vacanza alle Maldive. L’ex calciatore e la compagna, giovane imprenditrice e stilista 27enne, sotto il sole caldo dell’Oceano Indiano, hanno trascorso giorni appassionanti e speciali, arricchiti da coccole e un compleanno, quello dell’ex marito di Simona Ventura, che il 6 febbraio ha spento le candeline proprio nell’isoletta dello splendido atollo dell’Asia Meridionale: ha compiuto 50 anni.

Stefano e Nicoletta sul social hanno condiviso molte foto del viaggio, finora, però, nemmeno una in cui posavano l'uno accanto all’altro.

Alla fine hanno deciso di accontentare i tanti follower ed ecco arrivare agli sgoccioli della vacanza un paio di scatti che li immortalano l’uno tra le braccia dell’altro, sorridenti e rilassati.

Bettarini e la Larini sfoggiano in spiaggia i fisici asciutti e in forma: costume camouflage per Stefano, abbronzatissimo; due pezzi con top a canottiera e slip alto in vita nero per Nicoletta, che ormai da un bel po’ porta i capelli castano chiaro leggermente più corti, un long bob classico e impeccabile anche al mare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/2/2022.