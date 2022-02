Stefano Bettarini sbatte fuori da casa la fidanzata Nicoletta Larini: 'Vai via, non ti voglio più vedere'

Stefano Bettarini è tranquillo, si fida della fidanzata Nicoletta Larini, con cui vive una bella storia d’amore da più di quattro anni, eppure quando intravede qualche crepa nel loro legame, impazzisce e diventa una furia al punto da urlare contro la 27enne, incontenibile: “Vai via, non ti voglio più vedere, ti denuncio!”. La sbatte fuori di casa senza pietà, lei in lacrime lo scongiura di calmarsi, ma il 50enne non recede. Solo Le Iene riescono a frenarlo, svelandogli che è tutto uno scherzo.

Bettarini ha sempre detto di essere troppo scaltro per cadere vittima di uno scherzo, Nicolò De Devitiis decide di metterlo alla prova con la complicità della compagna, così gli organizza una burla coi fiocchi.

Nicoletta, che di solito in casa loro non fa entrare alcuno, dopo aver detto all’ex calciatore via telefono di aver avuto un problema con l’auto, si fa trovare tra le quattro mura insieme a Davide, un hair stylist toscano: l’ha accompagnata a casa mentre Stefano era a pranzo fuori con un amico.

Lo sportivo resta un po’ spiazzato, ma non fa una piega, ringrazia il parrucchiere, che subito dopo esce dall’appartamento, e, seduto davanti la tv, guarda una partita di calcio. La Larini, però, riceve un paio di messaggi dal ragazzo, al secondo Bettarini sbotta: “Ma vuoi farmi ingelosire? Smettila con questi giochetti da ragazzina, ho 50 anni, usa il cervello, non ci metto nulla a mandarti fuori da qui”.

E’ solo l’inizio. Il giorno dopo Stefano Bettarini riceve una telefonata da un amico, complice anche lui de Le Iene: l’uomo gli riferisce di aver visto della gente nel suo attico in centro a Viareggio. L’ex marito di Simona Ventura, subito in allerta, decide di andare a vedere cos’è che sta accadendo. Arrivato sul posto, trova l’abitazione trasformata in un salone di bellezza. Esplode: Davide, l’hair stylist che aveva accompagnato la fidanzata di Betta, gli spiega che è stata proprio Nicoletta a prestargli la casa per girare alcuni video.

Stefano telefona alla ragazza, si arrabbia, poco dopo lei arriva: è un caos tra grida, parolacce e nervi tesissimi.

Il culmine della situazione arriva poco dopo. Stefano Bettarini, infuriato, torna nell’altro appartamento, quello che divide con la compagna, Nicoletta lo raggiunge, non fa nenache in tempo a entrare, che lui le si scaglia contro: “Ti do 10 minuti per andartene, vai via, non ti voglio più vedere!”.

Bettarini è irrefrenabile: “Ci vuole rispetto, devi andartene via, altrimenti ti denuncio, chiamo i Carabinieri!”. Nicoletta scoppia a piangere, ma non c’è verso, Stefano è aggressivo e minaccioso. Solo Le Iene riescono a calmarlo. Lui, quando scopre che è tutto finto, li manda prima a quel paese: è tutto sudato. Alla fine abbraccia la Larini. “Amore perché l’hai fatto! Ora so che gli scherzi sono veri e anche io posso cascarci”, ammette amaramente, è provato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/2/2022.