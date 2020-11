E' subito scontro senza mezzi termini al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello, 31 anni e Stefano Bettarini, 48. L'ex marito di Simona Ventura, dopo settimane di attesa è uno dei nuovi concorrenti del reality, e fa il suo ingresso per la seconda volta nella casa di Cinecittà, ma il suo volto non è di certo nuovo alla modella brasiliana che storce il naso.

Stefano Bettarini e Dayane Mello si sono conosciuti durante all’Isola dei Famosi Bettarini quando il 48enne era l’inviato di Alessia Marcuzzi e Dayane una dei concorrenti in gara. Da subito la modella non ha nascosto l'attrazione per Bettarini e una volta eliminata dal reality, i due hanno trascorso una settimana di passione in Honduras. Il flirt però non si è trasformato in una relazione e tra i due c'è stato un botta e risposta al vetriolo tra copertine e trasmissioni tv. Chiamata in confessionale da Alfonso Signorini dopo l'ingresso di Bettarini, la modella non usa mezzi termini: ''Alfonso, è il momento di chiarire una volta per tutte... è stata una s****ta e basta. Nella mia ultima giornata in Honduras ci siamo frequentati una notte, ci hanno fatto una foto rubata, ma io sono quasi sicura che l'ha organizzata Bettarini''.

Stefano Bettarini non è da meno e replica duramente: ''Quando ero sull'isola non sapevo manco chi fossi, un autore lì mi ha detto "questa ti vuole fare la festa” e quindi si vede che era premeditato. Lei è stata la prima a uscire dal reality, è durata da Natale a Santo Stefano, doveva stare nel villaggio una settimana e lì è successo tutto. Io sono entrato qui per la seconda volta, non certo per te o per raccontare la nostra storia. Mi hai detto che ti ho usato per una copertina. Amore mio io non sapevo nemmeno chi fossi prima di arrivare sull'Isola e le copertine le ho sempre avute''.

Alfonso Signorini però ci tiene che i due si chiariscano e spiega: ''Dayane io so perfettamente come è arrivata questa foto visto che l'ho pubblicata sul mio giornale, mi sento di dire che Stefano non c'entra niente perché noi abbiamo un paparazzo tra i più bravi lì sull'isola che semplicemente vi ha beccati''. Dayane quindi si scusa e Bettarini è felice di sotterrare l'ascia di guerra.

Scritto da: La Redazione il 7/11/2020.