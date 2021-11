Stefano Bettarini in vacanza in Egitto con i genitori e la fidanzata Nicoletta Larini: foto

Stefano Bettarini si è perso una pausa dal freddo e piovoso autunno italiano ed è volato in vacanza in Egitto con i genitori e la fidanzata Nicoletta Larini. Sono a Sharm El Sheikh. La 27enne, legata all’ex calciatore 49enne da quasi 4 anni e mezzo, ha grande feeling con i suoceri, come mostra lo scatto condiviso dallo sportivo sul social.

Stefano è sorridente insieme a mamma Nice e papà Mauro. Nicoletta anche è felice. In costume, sotto il sole, tutti si rilassano nel suggestivo e bellissimo Ras Mohamed National Park, un parco nazionale situato all'estremo sud della penisola del Sinai che comprende 2 isole, Tiran e Sanafir, molto famose nel Mar Rosso per le loro acque cristalline e un panorama, nel deserto, incantevole.

Sono giorni di relax assoluto, trascorsi in famiglia. Bettarini poteva concedersi un viaggio romantico in coppia, ma ha voluto i genitori accanto, i nonni entusiasti dei suoi due figli avuti dall’ex moglie Simona Ventura, Niccolò. 23 anni, e Giacomo, 21. Nicoletta se li coccola come se fossero la sua mamma e il suo papà, va d’accordissimo con loro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/11/2021.