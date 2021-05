Stefano Coletti ritratta: 'Elisabetta Gregoraci e io non stiamo insieme'

Stefano Coletti ritratta. In un lungo post pubblicato nelle sue IG Stories chiarisce: “Elisabetta Gregoraci e io non stiamo insieme”. Torna a parlare del suo rapporto con la showgirl 41enne. Il pilota 32enne, dopo aver cancellato le foto con lei pubblicate poco prima sul social, chiarisce: ammette la frequentazione, ma smentisce la relazione. Lui la starebbe corteggiando da tempo. Tutto qui.

Stefano Coletti fa capire chiaramente che il messaggio inviato con l’aereo sulla Casa del GF Vip, quello con la frase “Sei l’epicentro del mio terremoto”, la stessa frase che ha tatuata sul braccio, fu lui a mandarlo. Non gli piace però che tutti pensino che la Gregoraci fosse fidanzata con lui quando era al reality. Le critiche ricevute dalla mora negli ultimi giorni, accusata di essere una 'bugiarda', l’hanno molto rattristato. Quindi interviene nuovamente per spiegare la situazione.

“Conosco Elisabetta da anni e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo insieme ai tempi del GF Vip quindi non capisco perché dovrebbe essere una bugiarda”, sottolinea Coletti.

Poi conclude: “Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non merita questo trattamento. Eli ed io non stiamo insieme”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2021.